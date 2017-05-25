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محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية"

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـالمالية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، عماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات للمديريات المالية بوزارة المالية، في مكتبه بديوان عام المحافظة الإسماعيلية، يرافقه عدد من أعضاء وممثلي المديرية المالية بالمحافظة.

وقدم رئيس القطاع ومرافقوه، التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول شهر رمضان، وخلال اللقاء جرى التباحث ومناقشة سبل دعم وتفعيل التعاون بين المحافظة والمديرية المالية في مجالات التدريب والاستثمار بمختلف مجالات التنمية البشرية ورفع مستوى الآداء للعاملين بالقطاعات المالية بالمحافظة وتوابعها.

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