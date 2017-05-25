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السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء

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السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء

التحرير

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أصدر الرئيس عبد الفتاح القرار رقم 528 لسنة 2016 بالموافقة علي اتفاق قرض بين المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية (المرحلة الثالثة). بمبلغ 40 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية عن طريق زيادة دخل الأسرة الفقيرة، من خلال تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر.

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كما يدعم المشروع جهود الحكومة المصرية في زيادة دخل سكان المناطق الريفية عن طريق تعزيز أنشطة ذات جدوى اقتصادية ومستدامة بيئيا، مما يؤدى إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل وتحفيز العمل الحر.

وستقدم قيمة القرض من خلال ثلاث وسائل مختلفة، الإقراض المباشر للمستفيدين، أو من خلال منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات التمويل متناهى الصغر أو شركات التمويل متناهى الصغر للإقراض المتجدد للمستفيدين، أو من خلال البنوك والوسطاء للإقراض المتجدد للمستفيدين.

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التحرير

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