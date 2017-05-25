بالصور || هجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى علي محمود حميدة بعد ظهوره بـ «بالملابس الداخلية» مع رامز جلال .. ومنى عراقى تهاجم " أقنعوك إزاي"

هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الفنان محمود حميده بعد ظهوره بدون بنطال في إحدى حلقات برنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والذي سيعرض على شاشات MBC في الشهر الكريم.
كما هاجمته الإعلامية منى عراقى من خلال صفحة برنامجها "انتباه" على موقع "فيس بوك"، حيث وجهت له رسالة شديدة اللهجة قائلة:"عندى سؤال للفنان صاحب التاريخ الفنى العظيم محمود حميدة، لقطة ظهورك بالبوكسر أمام الكاميرات بعد ماعرفت أنك في البرنامج الأكثر مشاهدة في رمضان، متسائلة "إيه الحوار اللى دار بينك وبين منتج البرنامج عشان لقطة البوكسر تطلع".
يذكر أن برنامج "رامز تحت الأرض" يستضيف عددا كبيرا من النجوم العالمية والمصرية، وستبدأ شاشات MBC مصر عرض أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان المبارك.
كما هاجمته الإعلامية منى عراقى من خلال صفحة برنامجها "انتباه" على موقع "فيس بوك"، حيث وجهت له رسالة شديدة اللهجة قائلة:"عندى سؤال للفنان صاحب التاريخ الفنى العظيم محمود حميدة، لقطة ظهورك بالبوكسر أمام الكاميرات بعد ماعرفت أنك في البرنامج الأكثر مشاهدة في رمضان، متسائلة "إيه الحوار اللى دار بينك وبين منتج البرنامج عشان لقطة البوكسر تطلع".
يذكر أن برنامج "رامز تحت الأرض" يستضيف عددا كبيرا من النجوم العالمية والمصرية، وستبدأ شاشات MBC مصر عرض أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان المبارك.
المصدر : فيتوإعلان - Ads إعلان - Ads