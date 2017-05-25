هيثم الحريري: بعد تأميم الإعلام وحجب المواقع الدور على «مواقع التواصل»

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قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن الشهور الأخيرة شهدت «تأميم» قنوات فضائية وبرامج إعلامية.

وكتب الحريري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت أظهر فى برامج عديدة فى العام الماضي، ومنذ أكتوبر الماضى تغير الوضع تماما، وكانت المرحلة الثانية هي الصحف والمواقع الإلكترونية التى كانت تفسح مجالا بسيطا من وقت لآخر لنشر ما نقوم به داخل المجلس من رقابة وتشريع».

وتابع النائب البرلماني: «الآن وبعد منع بعض المواقع التي لا يمكن أن تكون إخوانية أو إرهابية، ولكنها مهنية وعلى أعلى مستوى وفاضحة وكاشفة للكثير من المواضيع الخطيرة، نحن نسير من السيء إلى الأسوأ».

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وأضاف الحريري: «الخطوة القادمة في تكميم الأفواه هي إغلاق وسائل التواصل الإجتماعي، وخاصة بعد القبض على الشباب الذين يعبرون عن آرائهم على التواصل الإجتماعي».

واختتم قائلًا: «الآن صفحتنا الرسمية وحسابنا على تويتر هي وسيلة تواصلنا الوحيدة معكم، أنتوا إعلامنا، أنتوا القادرين على نشر صوتنا في ربوع الوطن».