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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 25/5/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 25/5/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 25/5/2017 بالأسواق

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم الخميس :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9630 جنيه غير متاح
حديد بشاي 9600 جنيه غير متاح
حديد العتال 9500 جنية غير متاح
حديد عطيه 9500 جنيه غير متاح
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9450 جنيه غير متاح
حديد المصريين 9520 حنيه غير متاح
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 9400 جنيه غير متاح
حديد الجيوشي 9400 جنيه غير متاح
حديد ستيل 9400 جنيه غير متاح

 

سعر الأسمنت اليوم الخميس :
 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 733 جنية
أسمنت النصر النصر 698 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه
الفهد الفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 693 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 708 جنيه
أسمنت حورس حورس 700 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 683 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 693 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 610 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنيه
أسمنت العريش العسكري 698 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 695 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 705 جنيه
السويس للأسمنت السويس 725 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 728 جنية
أسمنت تكنو تكنو 700 جنية
أسمنت حلوان حلوان 728 جنية
أسمنت شورى شورى 708 جنيه
مصر بني سويف مصر بني سويف 703 جنية
السويدي السويدي 733 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 690 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 685 جنية

 

المصدر : مصر 365

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