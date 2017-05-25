سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 25/5/2017 بالأسواق

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الخميس :
سعر الأسمنت اليوم الخميس :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|733 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|698 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|735 جنيه
|الفهد
|الفهد
|785 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|693 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|708 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|700 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|683 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|693 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|610 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|680 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|698 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|695 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|705 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|725 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|728 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|700 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|728 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|708 جنيه
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|703 جنية
|السويدي
|السويدي
|733 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|690 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|685 جنية
المصدر : مصر 365