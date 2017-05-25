فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن

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كشف الفنان محمود الجندي، خلال استضافته ببرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»، أسباب ابتعاده عن الفن، كما قام بتأدية مجموعة من الأغاني خلال الحلقة.

وأدى الجندي، أثناء الحوار مجموعة من الأغاني، أبرزها أغنيتي «الحشاشين» و«المسحراتي» من ألحان الراحل سيد درويش.

وانتقد الجندي، ما اسماه «حالة تجاهل» من بعض المنتجين للأعمال الدرامية لكبار الفنانين، موضحًا: «غضبت كثيرا من عدم إذاعة مسلسلي (رمضان كريم) في الموسم الرمضاني الماضي».

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وأكد أنه اتخذ قرارا بالابتعاد عن الفن، والاستقرار في محل إقامته بأبو المطامير بالبحيرة، لاكتشاف المواهب الغنائية والفنية بها.