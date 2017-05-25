أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن

Google+ Print
فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الفنان محمود الجندي، خلال استضافته ببرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة  «دريم»، أسباب ابتعاده عن الفن، كما قام بتأدية مجموعة من الأغاني خلال الحلقة.

وأدى الجندي، أثناء الحوار مجموعة من الأغاني، أبرزها أغنيتي «الحشاشين» و«المسحراتي» من ألحان الراحل سيد درويش.

 وانتقد الجندي، ما اسماه «حالة تجاهل» من بعض المنتجين للأعمال الدرامية لكبار الفنانين، موضحًا: «غضبت كثيرا من عدم إذاعة مسلسلي (رمضان كريم) في الموسم الرمضاني الماضي».

شاهد أيضا

وأكد أنه اتخذ قرارا بالابتعاد عن الفن، والاستقرار في محل إقامته بأبو المطامير بالبحيرة، لاكتشاف المواهب الغنائية والفنية بها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - "آسر يس" ينشر فيديو مع أسرة مسلسل "30 يوم" ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان

8 الصبح - "آسر يس" ينشر فيديو مع أسرة مسلسل "30 يوم" ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان

فيديو| خبيرة فلك تتوقع «عقاب إلهي» لقطر بسبب مصر: «تحضير رباني جامد»

فيديو| خبيرة فلك تتوقع «عقاب إلهي» لقطر بسبب مصر: «تحضير رباني جامد»

8 الصبح - شوف أشهر فيديوهات حققت أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي

8 الصبح - شوف أشهر فيديوهات حققت أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي

فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن

فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن