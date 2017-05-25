جبر: زيارة «البابا تواضروس» لروسيا لها أهمية كبيرة «سياسيا وروحيا»

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قال الكاتب ومدير مكتب صحيفة «الحياة اللندنية» في روسيا، رائد جبر، إن زيارة البابا تواضروس إلى موسكو تحظي بأهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت جدال كبير حول مسألة عودة العلاقات بين موسكو والقاهرة إلى مستواياتها السابقة، خاصة في ظل وجود مشكلة جدية حول استئناف وصول السياح الروس لمصر.

وأضاف جبر، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن زيارة «البابا تواضروس» أحيطت باهتمام خاص وكبير، مؤكدا أن موسكو مهتمة بإحياء العلاقات مع القاهرة وإعادتها إلى نفس المستوى السابق على كافة الأصعدة، وأن زيارة البابا لها أهمية خاصة من الناحية الروحية والسياسية أيضًا.

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وأوضح أن تلك الزيارة ربما تكون مؤشر على رغبة موسكو بأن يكون الزخم الكبير لإعادة العلاقات مع القاهرة على نفس مستوياته السابقة، لافتا إلى أن تكريم البابا تواضروس، جاء على نفس مستوى التكريم المماثل للشخصيات التي تلعب أدوارا مهمة على صعيد تحقيق السلام بين الشعوب وحوار الحضارات، التي سبق أن تم تقديمها لعدد من الزعماء العرب الذين أسهموا في دفع عملية حوار الحضارات.

وأشار جبر، إلى أن تلك الزيارة «روحية» بمعناها الرسمي ووفقا للترتيبات البروتوكولية، إلا أنها تحظى بمغزى سياسي كبير، ورأى أن الاعلان عن لقاء البابا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له أهمية سياسية قصوى.