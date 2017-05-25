أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

جبر: زيارة «البابا تواضروس» لروسيا لها أهمية كبيرة «سياسيا وروحيا»

Google+ Print
جبر: زيارة «البابا تواضروس» لروسيا لها أهمية كبيرة «سياسيا وروحيا» جبر: زيارة «البابا تواضروس» لروسيا لها أهمية كبيرة «سياسيا وروحيا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب ومدير مكتب صحيفة «الحياة اللندنية» في روسيا، رائد جبر، إن زيارة البابا تواضروس إلى موسكو تحظي بأهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت جدال كبير حول مسألة عودة العلاقات بين موسكو والقاهرة إلى مستواياتها السابقة، خاصة في ظل وجود مشكلة جدية حول استئناف وصول السياح الروس لمصر.

وأضاف جبر، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من » على فضائية «الغد» ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن زيارة «البابا تواضروس» أحيطت باهتمام خاص وكبير، مؤكدا أن موسكو مهتمة بإحياء العلاقات مع القاهرة وإعادتها إلى نفس المستوى السابق على كافة الأصعدة، وأن زيارة البابا لها أهمية خاصة من الناحية الروحية والسياسية أيضًا.

شاهد أيضا

وأوضح أن تلك الزيارة ربما تكون مؤشر على رغبة موسكو بأن يكون الزخم الكبير لإعادة العلاقات مع القاهرة على نفس مستوياته السابقة، لافتا إلى أن تكريم البابا تواضروس، جاء على نفس مستوى التكريم المماثل للشخصيات التي تلعب أدوارا مهمة على صعيد تحقيق السلام بين الشعوب وحوار الحضارات، التي سبق أن تم تقديمها لعدد من الزعماء العرب الذين أسهموا في دفع عملية حوار الحضارات.

وأشار جبر، إلى أن تلك الزيارة «روحية» بمعناها الرسمي ووفقا للترتيبات البروتوكولية، إلا أنها تحظى بمغزى سياسي كبير، ورأى أن الاعلان عن لقاء البابا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له أهمية سياسية قصوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية

التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم