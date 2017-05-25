«أمن بورسعيد»: الدفع بـ1000 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين قبل رمضان

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أعلن اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، عن دفع مديرية الأمن بألف كرتونة رمضانية لأبناء محافظة بورسعيد من أصحاب الحالات الإنسانية وغير القادرين.

وأكد "صلاح" في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، على توزيع الكراتين مقسمة على جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد بنسب الحالات الموجودة في كل حي، والتي حددتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال كشوفات بها أسماء هذه الحالات ومقار إقاماتهم.

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وأضاف مدير أمن بورسعيد، أنه قد تم تسليم مأمور كل دائرة بدوائر المحافظة الكراتين الخاصة به؛ حيث تحوي كل كرتونة على غالبية السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز وبعض احتياجات شهر رمضان الكريم.