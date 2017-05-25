أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«أمن بورسعيد»: الدفع بـ1000 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين قبل رمضان

Google+ Print
«أمن بورسعيد»: الدفع بـ1000 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين قبل رمضان «أمن بورسعيد»: الدفع بـ1000 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين قبل رمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، عن دفع مديرية الأمن بألف كرتونة رمضانية لأبناء محافظة بورسعيد من أصحاب الحالات الإنسانية وغير القادرين.

وأكد "صلاح" في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، على توزيع الكراتين مقسمة على جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد بنسب الحالات الموجودة في كل حي، والتي حددتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال كشوفات بها أسماء هذه الحالات ومقار إقاماتهم.

شاهد أيضا

وأضاف مدير أمن بورسعيد، أنه قد تم تسليم مأمور كل دائرة بدوائر المحافظة الكراتين الخاصة به؛ حيث تحوي كل كرتونة على غالبية السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز وبعض احتياجات شهر رمضان الكريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر

غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش