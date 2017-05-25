أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

Google+ Print
اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

مصراوي Masrawy

علاء وجمال مبارك

كتب – صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الخميس، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في قضية "التلاعب بالبورصة".

كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

إصابة 3 رجال شرطة إثر انقلاب سيارتهم بقنا

إصابة 3 رجال شرطة إثر انقلاب سيارتهم بقنا

بالصور.. مدير أمن المنيا: استرداد 279 ألف فدان من أملاك الدولة

بالصور.. مدير أمن المنيا: استرداد 279 ألف فدان من أملاك الدولة

ضبط 5 أطنان و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

ضبط 5 أطنان و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية