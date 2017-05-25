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بعد واقعة ذبح طالبة إعدادية بطنطا.. طالبة بالصف الأول الثانوي تتعرض لنفس الحادثة والتحريات تكشف تفاصيل أولية للواقعة

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بعد واقعة ذبح طالبة إعدادية بطنطا.. طالبة بالصف الأول الثانوي تتعرض لنفس الحادثة والتحريات تكشف تفاصيل أولية للواقعة بعد واقعة ذبح طالبة إعدادية بطنطا.. طالبة بالصف الأول الثانوي تتعرض لنفس الحادثة والتحريات تكشف تفاصيل أولية للواقعة

أعمال وصاحب شركة سياحية وزوجته بمدينة شرم الشيخ، أمس الثلاثاء، وتم التوصل إلى مرتكب الجريمة، عُثر اليوم على جثة فتاة بالصف الأول الثانوي، تسمى “بسمه.ح”، وتبلغ من العمر 16 سنة، مذبوحة بطريقة بشعة جدا من رقبتها وذلك بعد إجراء الفحوصات الأولية للجثة.

وتلقى اللواء رضا طبيلة مدير أمن الشرقية، إخطارا عاجلا من قبل اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة فتاة مذبوحة في السادسة عشر من عمرها بالصف الأول الثانوي في قرية هرية رزنة مركز الزقازيق بالشرقية.

وأمر اللواء رضا طبيلة مدير أمن الشرقية بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي، للكشف عن تداعيات الواقعة، وسرعة القبض على الجناة.

 
 
 
 
المصدر :  فايف

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