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اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الدفاع الجوي"

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اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الدفاع الجوي" اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الدفاع الجوي"

مصراوي Masrawy

أحداث الدفاع الجوي

كتب – صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الخميس، محاكمة 16 متهمًا، في قضية "أحداث الدفاع الجوي".

كانت أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل في الألعاب النارية، دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.

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مصراوي Masrawy

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