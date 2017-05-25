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استرداد 7 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

استرداد 7 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة في الشرقية

11:41 م الأربعاء 24 مايو 2017

استرداد 7 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة في الشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، استرداد 7 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة التي جرى الاستيلاء عليها من قبل مواطنين بنطاق المحافظة، لاستغلالها لمصلحتهم الشخصية دون وجه حق أو سند قانوني.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن أعمال الإزالة تمت بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة واستردادها، للاستفادة منها في إقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنهم نفذوا 36 حالة تعدٍ على مساحة 7 آلاف فدان من أرض أملاك دولة التابعة لهيئة التنمية الزراعية؛ ليصل إجمالي المساحة المزالة على مدار الأيام الثمانية الماضية إلى 509 حالة تعدٍ على مساحة 121 ألف و10 فدان، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة المنهوبة، لاستغلالها للصالح العام بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

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