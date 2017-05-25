المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: القدس "عاصمة فلسطين"
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: القدس "عاصمة فلسطين"
09:13 م الأربعاء 24 مايو 2017
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - (د ب أ):
رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إبقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي عاصمة دولة فلسطين وستبقى كذلك إلى الأبد.
واعتبر أبو ردينة أن تصريحات نتنياهو من شأنها زيادة توتر الأجواء وتعقيد الوضع القائم، وإعاقة المساعي التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نتنياهو إلى التوقف عن إطلاق مثل هذه التصريحات ووقف التحريض المستمر من قبل وزراء حكومته، وبشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وكان نتنياهو تعهد اليوم خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال القدس، بالإبقاء على المسجد الأقصى وحائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد والبقاء في القدس لأجيال وأجيال.
وطالب نتنياهو دول العالم بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، معتبرًا تردد الدول في هذا الشأن مخالف للمنطق والعقل.
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