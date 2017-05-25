عاجل السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر رعاياها الموجودين في مصر من تهديد محتمل هذا المساء

سمر العشري

أطلقت السفارة الأمريكية بالقاهرة، تحذيرا أمنيا لرعاياها الموجودين في مصر، من تهديد محتمل غير معروف ربما يكون هذا المساء وطالبت رعاياها بضرورة توخي الحذر والحيطة، واتباع التعليمات الأمنية التي تم تبيلغها لهم من قبل مع الإقلال من التواجد في الأماكن العامة.

وتابعت السفارة الأمريكية، في بيانها التحذيري أن حركة حسم الإرهابية، نشرت ما يفيد بقيامها بعملغير معروف هذا المساء، وجاء ذلك في موقع مصراوي الإخباري..

وجاء في بيان السفارة، أنه لا يتوافر لديها معلومات كافية غير ما ذكر، وسيتم التواصل مع السلطات الأمنية المصرية ،لمعرفة مزيد من المعلومات ، والوقوف على طبيعة الأمر حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان وسلامة رعايها.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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