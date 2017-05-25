"حسم" تنشر فيديو الهجوم على كمين المقطم.. و"الداخلية": قبضنا على أحد المنفذين

كتب - محمد الصاوي وفتحي عمر:

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، عن ضبط أحد عناصر حركة حسم المتورطين في الهجوم على كمين أمني متحرك في منطقة المقطم قبل نحو شهر، وملاحقة 8 آخرين بينهم 3 حددت هوياتهم.

وجاء بيان الداخلية بعد أقل من ساعة من نشر حركة حسم الإخوانية فيديو لعملية الهجوم على قوة الكمين الأمني المتحرك، وقتل عناصره بعد فتح النار عليهم بطريقة مباغتة ومن مسافة قريبة.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم كشف الهيكل المسلح لعناصر حركة (حسم) التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وتحديد مسئوليها والقائمين على عمليات التجنيد والتدريب والتمويل، وكذا تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف مقومات الدولة ومقدراتها، من بينها حادث استهداف القول الأمني بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة خلال الشهر الجاري؛ والذي أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة.

الوزارة: نلاحق 8 مهاجمين وحددنا هوية 3 منهم

وأوضح البيان، أن جهود البحث كشفت تورط "9" من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في تنفيذ الحادث مستقلين ثلاث سيارات وبحوزتهم الأسلحة الآلية والطبنجات وكاميرات التصوير عقب تلقيهم دورات تدريبية بإحدى الدول التي تأوي عدد من العناصر الإرهابية تنفيذًا لتكليف القياديين الإخوانيين الهاربين بدولة تركيا "علاء على السماحي، ويحيى السيد إبراهيم موسى".

وأفاد البيان، بأنه تم تحديد "4" من العناصر الإخوانية القائمة على ارتكاب الحادث وهم كل من "أحمد محمد عمر سويلم، وأحمد عبد الناصر عبد الله محمد، وعبدالله السيد سليمان الصواف، ومحمد مصطفى محمد محمد سالم" حيث تم ضبط الأخير، وهو نجل القيادي الإخوان "مصطفى محمد محمد سالم"، وإحدى السيارات المُستخدمة في الحادث ماركة "شيفروليه أوبترا" بيضاء اللون وبداخلها أظرف طلقات فارغة من ذات المستخدمة في الحادث وقناع للوجه.

وأشار بيان الداخلية، إلى تورط المذكورين في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية واتهامهم في عدة قضايا أبرزها القضية رقم "427/2017"، حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي".

كانت حركة حسم الإخوانية نشرت، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعملية استهداف كمين المقطم التي وقعت قبل نحو شهر، وظهر المهاجمون وهم يطلقون النار على قوة الكمين بغتة، قبل أن يترجل أحدهم ويواصل إطلاق النار على المصابين.