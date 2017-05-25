بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يزور الطالبة ضحية السقوط من شرفة "المدينة"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، يرافقه الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، مستشفى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبة المصابة نتيجة سقوطها من نافذة حجرتها بالمدينة الجامعية للطالبات في بورفؤاد.

واستقبل "شاهين" فور وصوله إلى المستشفى الأستاذ الدكتور هاني الدمياطي، مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، مستمعًا منه للحالة الصحية ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للطالبة، مؤكدًا لأسرتها أنه يتابع حالتها لحظة بلحظة ويتواصل بشكل دائم مع إدارة المستشفي للاطمئنان عليها وتوفير كافة احتياجاتها.

وعقد رئيس الجامعة على هامش زيارته للمستشفى لقاء مع مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجال الطبي لتبادل الخبرات والأفكار، لدعم خطة الجامعة في تطوير المنظومة الطبية بمحافظة بورسعيد من خلال كلية الطب، وكذلك المستشفى الجامعي الجاري الانتهاء من منشآتها.

في شأن مختلف، تناول رئيس الجامعة وجبة الغذاء مع طالبات المدينة الجامعية قبل سفره إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية للاطمئنان علي زميلتهم، مشددًا على توفير كافة مطالبهن من وجبات وحلوى وعصائر خلال شهر رمضان المبارك، متفقدًا مطبخ المدينة لمتابعة مستوى النظافة وجودة الطعام به.

وكان رئيس جامعة بورسعيد، قد تلقى إخطارًا، أمس الثلاثاء، من المدينة الجامعية للطالبات، بسقوط طالبة في الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات من نافذة حجرتها بالمدينة، وجرى نقلها على الفور إلى مستشفى بورفؤاد العام.

وكلّف "شاهين" الأستاذ الدكتور ندا الحسني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بسرعة الانتقال إلى المدينة فور علمه بالواقعة، والاطمئنان على حالة الطالبة، وفتح تحقيق داخلي وإخطار الأجهزة الأمنية، مع تقديم كل أوجه الرعاية الصحية للطالبة، ونقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، لعمل الإجراءات الطبية اللازمة لها.