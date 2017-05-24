بالصور.. برتوكول تعاون لتأهيل 180 أخصائي اجتماعي في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

وقّع عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، مع الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنيا لتدريب وتأهيل 180 أخصائي اجتماعي ونفسي من العاملين في قطاع التربية والتعليم على كيفية التعامل مع فئات صعوبات التعلم، لوجود حالات من أطفال المدارس مصابين بفرط الحركة والتوحد وكهرباء زائدة في المخ وذوى احتياجات خاصة، ما يؤدى إلى صعوبة في التعلم ويحتاجون إلى معاملة خاصة.

وقالت أميرة عبد الفتاح، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، إن هذا التدريب للأخصائيين الاجتماعيين سيكون خلال نخبة من أساتذة الجامعة المتخصصين كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية سيؤهل فيها المتدربون بتأهيل وتدريب ونقل كل ما تعلموه واكتسبوه من خبرات خلال هذه الدورة التدريبية إلى جميع الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في كافة المدارس على مستوى المحافظة.

كما استعرضت مدير الإدارة، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية حيث تمت الموافقة على إعادة بناء وتأهيل عدد 20 منزلًا من إجمالى 50 للمرأة المعيلة ضمن مشروعات النهوض بالمرأة، وبتمويل من الخطة الموحدة للمحافظة لعام 2017 - 2018 وصندوق خدمات المحافظة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، إذ يستهدف المشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات الفقيرات وأطفالهم في الحصول على مسكن مناسب آمن وصحي.