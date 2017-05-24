بالمتفجرات.. إزالة برج سكني في بنها لتعديه على النيل - (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالمشاركة مع قوات من مديرية الأمن، اليوم الأربعاء، بإزالة برج سكني بمدينة بنها عن طريق المتفجرات، وذلك لتعديه على حرم نهر النيل.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، أخلت البرج المقام على مساحة ٢٠٠ متر مربع، والمكون من ١٣ طابقًا، بإجمالى ٢٤ وحدة سكنية وبدروم ودور أرضي.

وقالت نجوى العشيري، رئيس مركز ومدينة بنها، إن المبنى صدر له ١٣ قرار إزالة منذ عام ٢٠١٢، مشيرة إلى إخلاء الشقق السكنية دون أي اعتراضات من قاطنيها.

وأكدت "العشيري" أن قرارات الإزالة تأتي تنفيذًا للقانون وتفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حملة "حق الشعب"، التي يشرف على تنفيذها بالمحافظة اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية.