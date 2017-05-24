التعادل يحسم موقعة الطلائع والتعدين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعادل فريقي طلائع الجيش والنصر للتعدين إيجابيًا، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح رمضان ربيع التسجيل لفريق التعدين في الدقيقة الـ29 من بداية المباراة، قبل أن يدرك معتمد محسن هدف التعادل للطلائع في الدقيقة الـ37 من الشوط الأول.

شاهد أيضا

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف إيميكا إيزي الهدف الثاني للتعدين في الدقيقة الـ56، وفي الدقيقة الـ93 أدرك عاصم صلاح هدف التعادل للطلائع.

بهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ9 برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق النصر للتعدين المركز الـ17 في ترتيب جدول الدوري الممتاز.