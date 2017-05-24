فاروق حسني: هيكل كان يثق في السناوي.. و"أحاديث برقاش" يحمل أفكارًا جديدة

كتب ــ نسمة فرج:

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن كتاب "أحاديث برقاش" للكاتب عبد الله السناوي يحمل أفكارا جديدة لم تذكر عن الجورنالجي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأضاف حسني، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن عبد الله السناوي كاتب صحفي ومحلل سياسي كبير وكان الأستاذ هيكل يثق فيها ثقة كبيرة.

ويضم الكتاب سلسلة من الحوارات الشيقة والعميقة امتدت لستة عشر عاما متصلة، اقترب فيها السناوى من الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل دون أى حواجز، ليكشف الكثير من الأسرار والكواليس -بعضها يُنشر لأول مرة- التى عايشها واحد من أهم وألمع الصحفيين على مدار تاريخ الصحافة العربية، خلال تجربته الثرية، التى امتدت لعقود حافظ فيها على قدرته العالية على الانفراد بأدق الأخبار، وإدهاش وإمتاع وتنوير قرائه بأعمق التحليلات.

يعد كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" محاولة جادة للكشف عن جوانب غير معروفة عن حياة وشخص الأستاذ هيكل، استثمر فيها المؤلف قربه الاستثنائى من "الأستاذ" وإطلاعه على الكثير من الأسرار والكواليس التى كانت موضوعات لنقاش بينهما فى حوارات طويلة وممتدة.