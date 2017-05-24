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أردوغان: تركيا انتقدت الاتحاد الأوروبي لمعاملتها كـ"مستولة"

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أردوغان: تركيا انتقدت الاتحاد الأوروبي لمعاملتها كـ"مستولة" أردوغان: تركيا انتقدت الاتحاد الأوروبي لمعاملتها كـ"مستولة"

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (أ ش أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يريد من تركيا أن تتخلى عن محاولة طلب العضوية، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار حول ما إذا كانت محادثات الانضمام يجب أن تنتهي يرجع إلى الاتحاد.

وأضاف أردوغان، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز" الأمريكية، أن تركيا لم ترغب في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لكنها انتقدت المجموعة لمعاملتها تركيا "كمتسولة".

وجاءت تصريحات أردوغان قبل مغادرته إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ، وإجراء محادثات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، كما تأتي زيارة أردوغان وسط توترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وتابع أردوغان: "يريدون تركيا أن تنسحب من المفاوضات من تلقاء نفسها، هذا ما يبدو أنهم ينتظرونه"، مضيفًا أن تركيا لن تجعل ذلك صعبًا على الاتحاد الأوروبي إذا قرر إنهاء المحادثات".

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