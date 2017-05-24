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ظهير مانشستر سيتي يقترب من الانضمام إلى وست هام

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ظهير مانشستر سيتي يقترب من الانضمام إلى وست هام ظهير مانشستر سيتي يقترب من الانضمام إلى وست هام

التحرير

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نشرت "سكاي سبورتس" العالمية أن المفاوضات بين فريق وست هام يونايتد الإنجليزي والأرجنتيني بابلو زاباليتا ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي دخلت في مراحلها الأخيرة.

وسيغادر المدافع الأرجنتيني ملعب الاتحاد عندما ينتهي عقده الحالي في شهر يونيو القادم، في صفقة إنتقال حر، حيث أن الإدارة لم تتفق معه على أي عقد جديد.

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وأوضحت الشبكة أنه في حالة إبرام تلك الصفقة، ستكون الأولى للمدرب سلافين بيليتش في موسم الانتقالات الصيفي المرتقب.

وكان بيليتش يتطلع إلى تعزيز مركز الظهير الأيمن في الفريق نظرًا لأن اللاعب ألفارو أربيلوا سيغادر الفريق بعد انتهاء صفقته التي كانت لمدة عام واحد.

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التحرير

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