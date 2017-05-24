وكيل أعمال جاريث بيل يهدد برحيل اللاعب

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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن جوناثان بارنيت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، هدد مسئولى النادى الملكي برحيل اللاعب إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويعاني النجم الويلزي من كثرة الإصابات هذا الموسم مع الريال، مما تسبب في غيابه عن مواجهات دور الثمانية والدور قبل النهائي ببطولة دوري الأبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات الحسم الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

كما ذكرت التقارير أن بارنيت وكيل أعمال بيل دعا فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، إلى ضرورة مشاركة اللاعب بشكل مستمر مع الفريق، وإلا فإنه سيرحل إلى النادي الإنجليزي الذي يرغب في ضمه.

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وأشارت التقارير إلى أن وكيل اللاعبين بارنيت حذر مسئولى ريال مدريد من أن بيل سوف يرحل إلى كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الصيف القادم، في حالة عدم معاملته كأحد نجوم الفريق الملكي وعدم مشاركته في نهائي دورى الأبطال إذا كان سليماً بنسبة 100% .

والجدير بالذكر أن بيل قد انتقل إلى صفوف الفريق الملكي فى عام 2014 قادمًا من نادي توتنهام الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.