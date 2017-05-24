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مقتل 9 شرطيين شرقي كينيا

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مصراوي Masrawy

مقتل 9 شرطيين شرقي كينيا

08:34 م الأربعاء 24 مايو 2017

مقتل 9 شرطيين شرقي كينيا

الشرطة الكينية

نيروبي - (د ب أ):

لقي 9 من رجال الشرطة حتفهم، اليوم الأربعاء، في هجومين منفصلين في كينيا.

وذكرت صحيفتا "ديلي نيشن" و"ستاندرد" أن أربعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم عندما اصطدمت سيارتهم بشحنة متفجرة في شرق البلاد.

وكتب الصليب الأحمر الكيني على صفحته على "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع بين منطقتي ليبوي وكولان في مقاطعة جارسيا.

ونقلت تقارير إعلامية عن الشرطة القول إن جماعة الشباب المتشددة هي من وراء الهجوم.

ولقي خمسة من عناصر الشرطة الكينية حتفهم كانوا ضمن موكب حاكم مانديرا، على روبا، عندما اصطدمت سيارتهم بشحنة متفجرة بالقرب من بلدة لافي شمال شرق البلاد.

وقال ممثل للحكومة المحلية إن روبا لم يصب بأذى.

وكثيرًا ما تشن حركة الشباب، التي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات في كينيا المجاورة.

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