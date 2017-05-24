المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "الإيرانوفوبيا".. سياسة فاشلة

طهران - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، أن سياسة "إيرانوفوبيا" وتكرار المزاعم التاريخية منتهية الصلاحية باتت عديمة الجدوى ومحكومة بالفشل.

جاءت تصريحات قاسمي، ردًا علي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تمنع بلاده إيران من التقدم في السلاح النووي ودعم الارهاب؛ واصفًا هذه المزاعم بأنها تصريحات وهمية ومكررة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران لم تسع أبدًا للحصول علي السلاح النووي لتدعي دولة ما بأنها ستحول دون الحصول علي ذلك؛ وذلك تحقيقًا لمآرب آخرى.

ولفت قاسمي إلى أن الجانب المضحك في هذا الخصوص هو إطلاق مزاعم في مكان وعند أشخاص لم يسبق لهم أن التزموا بأي من القوانين الدولية وخاصة منع امتلاك السلاح النووي؛ ولديهم ترسانة مليئة بالرؤوس النووية داخل الأراضي المحتلة".

وأضاف قاسمي أن المزاعم القائلة بدعم إيران لتوسع الإرهاب في المنطقة هي مزاعم واهية وعارية من الصحة؛ مضيفًا أن تصدي إيران الحازم والقاطع للإرهاب بات أمرًا واضحًا وشفافا للجميع.

وتابع أنه لولا مكافحة إيران لظاهرة الإرهاب البغيضة لكان المجتمع الدولي يعاني اليوم من فاجعة مروعة وهي سيطرة الإرهابين مثل داعش علي الأراضي وتأسيس دولة لنشر سطوتها الإجرامية علي المنطقة والعالم.

يشار إلى أن الرئيس ترامب اتهم إيران، في كلماته أمام القمتين الخليجية الأمريكية والعربية الاسلامية الأمريكية في السعودية مؤخرًا وفي اسرائيل، بتمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات وبأنها مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن، كما أن التدخلات الإيرانية التي تزعزع الاستقرار واضحة للغاية في سوريا.