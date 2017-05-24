أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "الإيرانوفوبيا".. سياسة فاشلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "الإيرانوفوبيا".. سياسة فاشلة

07:41 م الأربعاء 24 مايو 2017

بهرام قاسمي

طهران - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، أن سياسة "إيرانوفوبيا" وتكرار المزاعم التاريخية منتهية الصلاحية باتت عديمة الجدوى ومحكومة بالفشل.

جاءت تصريحات قاسمي، ردًا علي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد بأن تمنع بلاده إيران من التقدم في السلاح النووي ودعم الارهاب؛ واصفًا هذه المزاعم بأنها تصريحات وهمية ومكررة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران لم تسع أبدًا للحصول علي السلاح النووي لتدعي دولة ما بأنها ستحول دون الحصول علي ذلك؛ وذلك تحقيقًا لمآرب آخرى.

ولفت قاسمي إلى أن الجانب المضحك في هذا الخصوص هو إطلاق مزاعم في مكان وعند أشخاص لم يسبق لهم أن التزموا بأي من القوانين الدولية وخاصة منع امتلاك السلاح النووي؛ ولديهم ترسانة مليئة بالرؤوس النووية داخل الأراضي المحتلة".

وأضاف قاسمي أن المزاعم القائلة بدعم إيران لتوسع الإرهاب في المنطقة هي مزاعم واهية وعارية من الصحة؛ مضيفًا أن تصدي إيران الحازم والقاطع للإرهاب بات أمرًا واضحًا وشفافا للجميع.

وتابع أنه لولا مكافحة إيران لظاهرة الإرهاب البغيضة لكان المجتمع الدولي يعاني اليوم من فاجعة مروعة وهي سيطرة الإرهابين مثل داعش علي الأراضي وتأسيس دولة لنشر سطوتها الإجرامية علي المنطقة والعالم.

يشار إلى أن الرئيس ترامب اتهم إيران، في كلماته أمام القمتين الخليجية الأمريكية والعربية الاسلامية الأمريكية في مؤخرًا وفي اسرائيل، بتمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين والميليشيات وبأنها مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن، كما أن التدخلات الإيرانية التي تزعزع الاستقرار واضحة للغاية في سوريا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بالصومال

    مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بالصومال

    أخبار
  • طائرات التحالف تقتل 16 مدنيًا في الرقة

    طائرات التحالف تقتل 16 مدنيًا في الرقة

    أخبار
  • أزمة

    أزمة "تطاوين" التونسية: استقالة المحافظ والقبض على مرشح رئاسي سابق

    أخبار
  • الرئاسة الفرنسية تريد تمديد حالة الطوارئ حتى الأول من نوفمبر

    الرئاسة الفرنسية تريد تمديد حالة الطوارئ حتى الأول من نوفمبر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • المالية تتطلع لزيادة إيراداتها عبر زيادة رسوم السيارات والاتصالات

    المالية تتطلع لزيادة إيراداتها عبر زيادة رسوم السيارات والاتصالاتأخبار

  • أندرلخت يحسم موقف تريزيجيه من الرحيل

    أندرلخت يحسم موقف تريزيجيه من الرحيلرياضة

  • هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

    هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتهاأخبار

  • بالفيديو.. فضيحة تونسية.. لاعبون يعتدون بـ

    .. فضيحة تونسية.. لاعبون يعتدون بـ"الضرب" على مدربهمرياضة

  • لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميع

    لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميعهو وهي

  • أول فيديو لبرنامج

    أول لبرنامج "رامز تحت الأرض". . صرخات مدوية وعلقة ساخنة من "الحضري"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - "آسر يس" ينشر فيديو مع أسرة مسلسل "30 يوم" ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان

8 الصبح - "آسر يس" ينشر فيديو مع أسرة مسلسل "30 يوم" ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان

فيديو| خبيرة فلك تتوقع «عقاب إلهي» لقطر بسبب مصر: «تحضير رباني جامد»

فيديو| خبيرة فلك تتوقع «عقاب إلهي» لقطر بسبب مصر: «تحضير رباني جامد»

8 الصبح - شوف أشهر فيديوهات حققت أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي

8 الصبح - شوف أشهر فيديوهات حققت أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي

فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن

فيديو| على أنغام «الحشاشين».. محمود الجندي يكشف سر ابتعاده عن الفن