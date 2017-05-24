حملتان لمواجهة الجوع في اليمن ودعم اللاجئين في لبنان

جنيف - (أ ش أ):

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن إطلاق حملتين في وقت واحد عبر برنامجه الإلكتروني المعروف باسم (تشارك في وجبة غذائية) حيث ستكون إحداهما للمساعدة في منع المجاعة في اليمن والثانية لدعم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان وللمحتاجين من اللبنانيين.

وقالت المنظمة الدولية في جنيف، في بيان، اليوم الأربعاء، إن شهر رمضان يمثل فرصة روحية لكي يقوم المتبرعون بتوفير الغذاء الحيوي لمساعدة الآخرين في الوقت الذي قال ديفيد بيسلى المدير التنفيذي للبرنامج إنه ومن خلال هذا التطبيق الإلكتروني يمكن للجميع في المجتمع العالمي أن يحدثوا فرقا في حياة المحتاجين في اليمن ولبنان ولكي يتم إنقاذ حياتهم.

وتدعم مساهمات الحكومات والشركات والأفراد برنامج التمويل للمنظمة الدولية عبر التطبيق الإلكتروني، وسيسمح للمستخدمين للمرة الأولى في رمضان من هذا العام باختيار المكان لإرسال تبرعاتهم وحيث ستكون على رأس قائمة الدول المدرجة اليمن ولبنان.

ولفت برنامج الغذاء العالمي في بيانه إلى أن التبرع يبدأ بنصف دولار أمريكي أو أكثر للمساهمة في توفير وجبة غذائية لمحتاج، وأن تطبيق "تشارك في وجبة" ساهم مؤخرًا في استجابة برنامج الغذاء العالمي لمكافحة الجوع في جنوب السودان حيث شارك المستخدمون في توفير مليون وجبة للمحتاجين في أكثر من شهر واحد وقالت المنظمة الأممية إن الغرض من استخدام هذا التطبيق هو إشراك أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في جهود البرنامج الرامية للقضاء على الجوع.

وأشار البرنامج إلى فوز تطبيقه بجائزة جوجل للعام الحالي 2017 وأن أكثر من 830 ألف شخص قاموا بتنزيل التطبيق وشاركوا بأكثر من 13 مليون وجبة للآلاف من الأطفال الضعفاء في الأردن وسوريا ولبنان ومالاوي والكاميرون.