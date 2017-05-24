للرجل.. تناول البروكلي مرة واحدة أسبوعياً يقيك من هذا المرض

كتبت- أسماء حمدي:

تحتوى الخضراوات على العديد من الفوائد التى لا تحصى، ومنها "البروكلي" الذى يتميز بلونه الأخضر ومذاقه المميز.

ويعد "البروكلى" كنزا يحتوى على العديد من الفوائد التى يحتاجها جسم الإنسان، وينصح بتناوله فى وجبة الغذاء للحصول على جميع فوائده.

وبحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" كشفت دراسة طبية حديثة أنه يمكن خفض احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا، الذي يعد أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال، وذلك بتناول البروكلي.

أكدت الدراسة أن تناول البروكلي، وهو من أنواع القرنبيط، مرة على الأقل كل أسبوع يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أو منع انتشاره في حال الإصابة به.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة "المكتبة العامة للعلوم" في لندن، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون أكثر من غيرهم لسرطان البروستاتا، وأن عليهم اتباع نظام غذائي صحي يشمل الإكثار من البروكلي والخضروات الأخرى.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من 70% من الرجال في بريطانيا لا يدركون بأن السمنة تزيد مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وأنواع أخرى من السرطان.

وأضاف أحد العلماء المشاركين في إعداد الدراسة: "إن تجربة أجريت على عدد من الأشخاص طلب منهم تناول البروكلي وآخرين طلب منهم تناول الفاصوليا وخضروات أخرى أثبتت بعد عدة شهور أن البروكلي تؤدي إلى تغيرات جوهرية في عمل الخلايا، مما يساعد على منع الإصابة بسرطان البروستاتا.