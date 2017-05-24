أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

نائب بالنقض: اختيار 58 قاضيًا لمنصب مستشار.. وأزمة السلطة القضائية لم تناقش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب بالنقض: اختيار 58 قاضيًا لمنصب مستشار.. وأزمة السلطة القضائية لم تناقش

04:28 م الأربعاء 24 مايو 2017

نائب بالنقض: اختيار 58 قاضيًا لمنصب مستشار.. وأزمة السلطة القضائية لم تناقش

كتب-طارق سمير:

قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت، أمس الثلاثاء، كانت عادية لإقرار ترقيات القضاة، مضيفا أن الجمعية لن تناقش نهائيًا أي أمر متعلق بقانون السلطة القضائية التزاما لما جاء بالقانون.

تابع " الزناتي" لمصراوي، أن تم تقديم 330 مرشحًا من قضاة الاستئناف، أعضاء المكاتب الفنية، والتفتيش القضائي، والمحامين العموم، لشغل منصب مستشار بمحكمة النقض، ليتم اختيار 60 من بينهم، مؤكدًا أن تم اختيار 58 فقط منهم، وفقا لما جاء بشروط الموافقة بحصول المرشح على نسبة تصويت 50% إضافة واحد.

أشار إلى أن من المقرر يتم مناقشة الموقع عليهم الاختيار بأول اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في صدارة الأسبوع المقبل، ثم لوزارة العدل، ثم لرئيس الجمهورية لصدور قرار جمهوري.

فيما اتخذته مجلس الدولة باختيار المستشار يحيى الدكروري منفردًا للترشح لمنصب رئيس المجلس، يقول " الزناتي": المجلس جهة إدارية و" القضاء الأعلى" جهة قضاء عادي، فكل هيئة قضائية مختلفة عن الأخرى، فلا يحق لنا التدخل فيما يروه صائبًا وفقاً لجمعيتهم العمومية، ولن نضع تلك القضية في جدول أعمال جمعيتنا العمومية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إلغاء سجن ضابط شرطة 8 سنوات في اتهامه بالتعدي على طبيب بالإسماعيلية

    إلغاء سجن ضابط شرطة 8 سنوات في اتهامه بالتعدي على طبيب بالإسماعيلية

    أخبار
  • العدل تصدر قرارًا بنقل مقر نيابة ببا الجزئية ببني سويف

    العدل تصدر قرارًا بنقل مقر نيابة ببا الجزئية ببني سويف

    أخبار
  • اليوم ..الحكم في طعن حبس الضابط المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية

    اليوم ..الحكم في طعن حبس الضابط المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية

    أخبار
  • اليوم .. إعادة محاكمة متهمي

    اليوم .. إعادة محاكمة متهمي "رشوة سكر الفيوم"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بسبب هدم منازلهم.. 200 شخص يقطعون الطريق الدائري بأثر النبي والأمن يصرفهم

    بسبب هدم منازلهم.. 200 شخص يقطعون الطريق الدائري بأثر النبي والأمنأخبار

  • نقيب المحامين: احتجاز خالد علي يومًا يفتقد مبررات الحبس الاحتياطي

    نقيب المحامين: احتجاز خالد علي يومًا يفتقد مبررات الحبس الاحتياطيأخبار

  • السعودية: وفاة الأمير عبد الله بن فيصل

    : وفاة الأمير عبد الله بن فيصلأخبار

  • النائب الذى انفعل عليه السيسي:

    النائب الذى انفعل عليه : "أنا مش زعلان من الرئيس"أخبار

  • إحالة 4 مسجلين خطر بتهمة اغتصاب زوجة ضابط بكرداسة للجنايات

    إحالة 4 مسجلين خطر بتهمة اغتصاب زوجة ضابط بكرداسة للجناياتأخبار

  • بالفيديو.. فضيحة تونسية.. لاعبون يعتدون بـ

    .. فضيحة تونسية.. لاعبون يعتدون بـ"الضرب" على مدربهمرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء

السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء

مرشح رئاسي محتمل: أؤيد المصالحة مع الإخوان.. والسيسي «ربنا اختاره»

مرشح رئاسي محتمل: أؤيد المصالحة مع الإخوان.. والسيسي «ربنا اختاره»

بعد السعودية والإمارات.. مصر تحجب 21 موقعا إليكترونيا: «يدعمون الإرهاب»

بعد السعودية والإمارات.. مصر تحجب 21 موقعا إليكترونيا: «يدعمون الإرهاب»

بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحات تميم"

بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحات تميم"