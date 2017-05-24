نائب بالنقض: اختيار 58 قاضيًا لمنصب مستشار.. وأزمة السلطة القضائية لم تناقش

كتب-طارق سمير:

قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت، أمس الثلاثاء، كانت عادية لإقرار ترقيات القضاة، مضيفا أن الجمعية لن تناقش نهائيًا أي أمر متعلق بقانون السلطة القضائية التزاما لما جاء بالقانون.

تابع " الزناتي" لمصراوي، أن تم تقديم 330 مرشحًا من قضاة الاستئناف، أعضاء المكاتب الفنية، والتفتيش القضائي، والمحامين العموم، لشغل منصب مستشار بمحكمة النقض، ليتم اختيار 60 من بينهم، مؤكدًا أن تم اختيار 58 فقط منهم، وفقا لما جاء بشروط الموافقة بحصول المرشح على نسبة تصويت 50% إضافة واحد.

أشار إلى أن من المقرر يتم مناقشة الموقع عليهم الاختيار بأول اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في صدارة الأسبوع المقبل، ثم لوزارة العدل، ثم لرئيس الجمهورية لصدور قرار جمهوري.

فيما اتخذته مجلس الدولة باختيار المستشار يحيى الدكروري منفردًا للترشح لمنصب رئيس المجلس، يقول " الزناتي": المجلس جهة إدارية و" القضاء الأعلى" جهة قضاء عادي، فكل هيئة قضائية مختلفة عن الأخرى، فلا يحق لنا التدخل فيما يروه صائبًا وفقاً لجمعيتهم العمومية، ولن نضع تلك القضية في جدول أعمال جمعيتنا العمومية.