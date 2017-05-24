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السعيد لأمير قطر: «الشعب المصري ساكت لحد دلوقتي.. ابعد عن سكة مصر»

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السعيد لأمير قطر: «الشعب المصري ساكت لحد دلوقتي.. ابعد عن سكة مصر» السعيد لأمير قطر: «الشعب المصري ساكت لحد دلوقتي.. ابعد عن سكة مصر»

التحرير

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قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع، إن الشعب المصري يصمت عن أفعال قطر، مؤكدا أنه حان الوقت لأمير قطر، تميم بن حمد، أن يبتعد عن "سكة" ، فشعبها يصمت لحين اللحظة المناسبة لتوجيه سهامه، التي ستصيب في مقتل.

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وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "المصريين يملكون أكثر من وثيقة تدين قطر في دعم التنظيمات الإرهابية وتسليحها"، مؤكدا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح في القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض أربكت أمير قطر.

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التحرير

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