السعيد لأمير قطر: «الشعب المصري ساكت لحد دلوقتي.. ابعد عن سكة مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع، إن الشعب المصري يصمت عن أفعال قطر، مؤكدا أنه حان الوقت لأمير قطر، تميم بن حمد، أن يبتعد عن "سكة" مصر، فشعبها يصمت لحين اللحظة المناسبة لتوجيه سهامه، التي ستصيب في مقتل.

شاهد أيضا

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "المصريين يملكون أكثر من وثيقة تدين قطر في دعم التنظيمات الإرهابية وتسليحها"، مؤكدا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض أربكت أمير قطر.