أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الثور الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية

عاطفياً: تترك انطباعاً جيداً لدى الشريك اليوم بسبب حسن تصرّفك تجاه مشكلة

صحياً: لا بد من أن تصل يوماً ما إلى نصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى