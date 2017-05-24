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مجلس الأمن يعتمد قرارًا مصريًا بشأن مكافحة الإرهاب

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مجلس الأمن يعتمد قرارًا مصريًا بشأن مكافحة الإرهاب مجلس الأمن يعتمد قرارًا مصريًا بشأن مكافحة الإرهاب

التحرير

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أفادت وسائل الإعلام أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع قرارا مصرياً حول مكافحة الخطاب الإرهابى بعد اعتماده كوثيقة رسمية.

كما قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، إن التصدى للخطاب الإرهابى وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية أحد أهم جوانب المواجهة الشاملة للإرهاب، ومصر كانت سباقة فى إدراكها لأهمية التصدى لخطاب الإرهاب.

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كما وجه المندوب، الشكر إلى الدول على دعمها لجهود مصر، معقبًا: "المواجهة الشاملة للإرهاب تستلزم التعامل مع كافة المنظمات الإرهابية دون استثناء".

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التحرير

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