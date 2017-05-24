مجموعة الزمالك.. كابس يحقق مفاجأة ويهزم اتحاد العاصمة

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حقق فريق كابس يونايتد الزيمبابوي فوزا غاليا على اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم، على ملعب الرياضة الدولي بزمبابوي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدورى أبطال إفريقيا.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 16 عن طريق رونالد شيتييو، ثم تعادل اتحاد العاصمة في الدقيقة 67، عن طريق أيوب عبداللاوي قبل أن يضيف شيتيو الهدف الثاني له ولكابس في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد كابس إلى 3 نقاط ليتساوى مع اتحاد العاصمة صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل أهلي طرابلس المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.