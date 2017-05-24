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لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميع

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لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميع لهذا السبب أحرجت ميلانيا زوجها ترامب أمام الجميع

مصراوي Masrawy

لهذا-السبب-أحرجت-ميلانيا-زوجها--أمام-الجميع

كتبت - ميرا ماهر:

اهتم الإعلام مؤخرا بزيارة ترامب للسعودية، والتي تلاها زيارته لتل أبيب.

شارك ترامب رحلته، زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، واللتان احتلتا الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً خلال زيارتهما للسعودية.

ولفت أنظار العالم حينما رفضت ميلانيا إمساك ترامب بيدها، وهما على السجادة الحمراء بعد وصولهما تل أبيب، ولكنها أبعدت يده بشكل انفعالي يثير التساؤلات حول العلاقة بينهما، والتي كررتها أيضاً أثناء رحلتها للسعودية.

ذكر دكتور حسام الدين أمين "استشاري الصحة النفسية وتعديل سلوك بجامعة القاهرة" لمصراوي، تفسيرا لسلوك ميلانيا مع ترامب، أن هذا يؤكد وجود خلاف حدث بينهما كزوجين عاديين.

ولكن في نفس الوقت، كان رد الفعل "لا إرادي"، فكلاهما جديد على حياة الأضواء والبروتوكولات السياسية، وبالتالي من المنطقي جداً أن يكون رد فعل ميلانيا طبيعي دون تجمل عند وجود خلاف بينهما كأي زوجين، دون الالتفات إلى البروتوكولات.

 

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مصراوي Masrawy

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