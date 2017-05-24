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صور| محافظ مطروح يستقبل لجنة رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات

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مرسى مطروح - محمد العمدة:

استقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مرسى مطروح، لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية فى إطار جولاتها بجميع محافظات الجمهورية بهدف المرور على كافة المشروعات في مختلف القطاعات والجداول الزمنية ومتابعة موقف تنفيذها.

وأشاد أعضاء اللجنة خلال متابعتهم اليومين الماضيين للمشروعات الخدمية بمدن مطروح بجهود تنفيذ تلك المشروعات بجودة وسرعة عالية مع تكثيف الجهود الذاتية لإزالة كافة المعوقات كمشروعات تطويرالصرف الصحى ومياه الشرب ومحطات تحلية مياه البحر والمستشفيات والمدارس وغيرها.

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وأوضحت لجنة رئاسة الوزراء أنه سيتم التعاون مع المحافظة في عرض أخر مواقف للمشروعات والمعوقات الموجودة وبحث حلها مع الجهات والوزارات المعنية، قبل ردها إلى مجلس الوزراء، خاصة وأن معظم المشروعات عائقها التمويل، خاصة المتعلقة بإعتمادات مركزية من الوزارات مع تأخر الشركات المنفذة لها لأسباب فنية ومادية.

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