صور| البديوي يضع حجر أساس «لؤلؤة المنيا الجديدة»

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وضع محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، والدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الأربعاء، حجر أساس مشروع "لؤلؤة المنيا الجديدة" المقام على مساحة 70 فدانا ويضم ثلاثة آلاف و 433 وحدة سكنية، لتستوعب 17 ألف مواطن، وتنفذه جمعيات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

ووزّع المحافظ ورئيس الهيئة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب خطابات الإحداثيات للجمعيات المخصص لها أراضي بالمشروع.

وقال الدكتور رزق، إن محافظة المنيا واعدة في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة لجمعيات الإسكان في المنيا من خلال مشروع حضاري تم تخطيطه وتصميمه بشكل راق، يستفيد منه أبناء المحافظة وسيتم العمل على افتتاحه في اقرب وقت.