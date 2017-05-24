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«الإسكان» توضح تصريح الرئيس: «اللي هيقدم على شقة هياخدها»

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«الإسكان» توضح تصريح الرئيس: «اللي هيقدم على شقة هياخدها» «الإسكان» توضح تصريح الرئيس: «اللي هيقدم على شقة هياخدها»

التحرير

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أبدى الراغبون في شراء وحدة سكنية بـ«الكاش»، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، دون التقيد بشروط السن أو مفردات الدخل، سعادتهم بمطالبة الرئيس عبد الفتاح ، وزير الإسكان بإتاحة وحدة سكنية لمن يريد دفع ثمنها بشكل فوري دون تحمل فوائد وأعباء مالية إضافية لقيمة الوحدة الحقيقية البالغة 159 ألف جنيه.

وكان السيسي قد قال أمس خلال كلمته في افتتاح مشروعات خدمية وتنموية في دمياط: «إن كل من يتقدم لحجز شقة سيحصل عليها»، مضيفا: «اللي هيقدم عشان ياخد الشقة وقادر يسدد تمنها كاش، إن شاء الله يكون 5 ملايين جنيه هياخدها».

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سألنا هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد وكيفية تطبيق ونوعية الوحدات السكنية التي تحدث عنها الرئيس، فقال: «الرئيس كان يتحدث عن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، وهي نوعان، مدعم وغير مدعم»، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس تلك المطالب وكيفية تحقيقها، خاصة في ظل قانون الإسكان الاجتماعي.

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التحرير

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