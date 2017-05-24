بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التمريض والتربية النوعية.

وأشار "شاهين"، خلال جولته داخل لجان الامتحانات، إلى أنه يترأس غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة مع الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات، مشددًا على ضرورة توافر الخدمات الطبية وأعداد كافية من المراقبين والملاحظين لتحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان، مع سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بدقة شديدة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته كل من: الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أمل خليل، عميد كلية التمريض، والأستاذ الدكتور محمود محسب، عميد كلية التربية النوعية، والسادة وكلاء الكليات، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.