بالصور.. محافظ الوادي الجديد يقود حملة إزالات مكبرة بمدينة الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بـطريق "الخارجة - أسيوط"، بالتنسيق مع الشرطة والجيش، والأجهزة الرقابية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أزالت الحملة بعض التعديات بمنطقة النقب، بواقع 8288 فداناً، و11013 مترا مربعاً مباني.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الأرض المستردة، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية، للحفاظ عليها تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل.

وأكد الزملوط ، في تصريح لـ"مصراوي"، على استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي للتعديات على أراض الدولة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.