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نائب: قرار رفع أسعار الفائدة حملَّ الموازنة 40 مليار جنيه

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نائب: قرار رفع أسعار الفائدة حملَّ الموازنة 40 مليار جنيه نائب: قرار رفع أسعار الفائدة حملَّ الموازنة 40 مليار جنيه

التحرير

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قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المفاجئ برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، تكرار للقرارات العشوائية التي دائما ما تتسبب فى كارثة، مشيرا إلى أن القرار سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة في فوائد الدين العام.

وأضاف بدوي، في تصريح له أن هذا القرار له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الإدخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات في الفترات المقبلة.

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وأوضح أن أسباب التضخم في  ترجع إلى ارتفاع وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها، لذا كان يجب على البحث في كيفية زيادة الإنتاج لتوفير السلع بدلا من زيادة الفائدة والذي يقلل من الإنتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الإدخاري وهو الأكثر أمانا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعا أن يتسسبب هذا القرار في زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الفائدة على القروض سيؤدي بالتالي إلى زيادة مخاطر وأعباء الأستثمار بالنسبة للشركات التي تتجه إلى توفير سيولة مالية عن طريق الاقتراض من البنوك، مما سيقلل فرص الانتاج واتجاه الشركات والأفراد إلى القروض بضمان المشروعات،على عكس ما يحدث في دول العالم وتشجيع الشباب من خلال تقديم أفكار ودراسات جدوى لمشروعات إنتاجية تمولها حكومات هذه الدول.

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التحرير

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