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«الري» تزيل فيلا أحمد نظيف بالبدرشين

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«الري» تزيل فيلا أحمد نظيف بالبدرشين «الري» تزيل فيلا أحمد نظيف بالبدرشين

التحرير

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شنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة فى هيئة حماية وتطوير النيل، اليوم الأربعاء، حملات إزالة واسعة وكبيرة، حيث قامت بتنفيذ 3 قرارات إزالة بالبر الغربي لنهر النيل بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الحملة أزالت فيلا من دورين على مساحة 200 متر مسطح، خاصة بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأيضا فيلا أخرى على مساحة 120 مترا مسطحا مملوكة لشخص آخر، واستراحة على مساحة 100 متر مسطح خاصة بمواطن آخر والتي تقع جميعها بالمنطقة المحظورة.

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وأضافت، أنه على صعيد آخر تستهدف الوزارة متمثلة في قطاع حماية النيل اليوم إزالة برج سكني بالبر الغربي لنهر النيل بقرية وروارة غرب مدينة بنها والذي يقع أيضا بالمنطقة المحظورة.

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التحرير

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