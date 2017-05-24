فيديو| السيسي: نسعى للاستفادة من خبرات النمسا في كافة المجالات

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع المستشار النمساوي على أهمية الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية وزياردة حجم الاستثمارت في مصر، لافتًا لمساعي مصر للاستفادة من الخبرات النمساوية في كافة المجالات.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي عقد مع المستشار كريستيان كيرن، من قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنه: "لدينا رؤى مشتركة إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية، التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي وهو ما يساهم بشكل كبير في تميز العلاقات المصرية النمساوية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية والتعاون من أجل تعزيز السلم والامن الدوليين".

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وقال السيسي: "إنه استعرض والمستشار النمساوي سبل التصدي لقوى الإرهاب والتطرف التي باتت تمثل تهديدا مشتركا لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل"، مؤكدا في هذا الصدد على عزم مصر والتزامها بالوقوف في مواجهة هذا الخطر المشترك الذى لا يعرف وطنا أو دينا.