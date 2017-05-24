بالفيديو- للمرة الثانية.. ميلانيا تحرج ترامب بهذا التصرف

كتبت- نرمين الجلاد:

وضعت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب زوجها الرئيس الأمريكي في موقف محرج للمرة الثانية في يومين، بعدما رفضت إمساك يده وهما يهبطان من أعلى سلم الطائرة فور وصولهما العاصمة الإيطالية روما.

وجاء ذلك على السجادة الحمراء بعد وصولهما ايطاليا وأثناء خروجها من الطائرة حيث أبعدت يدها بشكل أثار التساؤلات حول العلاقة بينهما، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

يذكر أنها ليست المرة الأولي فقد رفضت الأمساك بيده وهما على السجادة الحمراء بعد وصولهما تل أبيب، وحدث ذلك بعد خروجهما من الطائرة أثناء محاول ترامب أن يأخد بيد زوجته، فمد يده نحوها لفترة بدت طويلة ولكن في رد فعل غير متوقع، أزاحت ميلانيا يده بعيدا عنها.