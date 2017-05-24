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نيابة أسوان تأمر بضبط سيدة استولت على 34 مليون جنيه

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نيابة أسوان تأمر بضبط سيدة استولت على 34 مليون جنيه نيابة أسوان تأمر بضبط سيدة استولت على 34 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

نيابة أسوان تأمر بضبط سيدة

أسوان - إيهاب عمران:
أمرت نيابة دراو بمحافظة أسوان، بسرعة ضبط وإحضار سيدة تدعى "ر.م"، لاتهامها بالاستيلاء على 34 مليون جنيه من أشخاص لتوظيفها مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وقال أسامة حسن، محام: "إن 11 مواطنًا من أهالي دراو تقدموا ببلاغات ضد سيدة تدعي "ر.م"، لاتهامها بالنصب عليهم بحجة تشغيل أموالهم، وتبلغ قيمة إجمالي هذه المبالغ أكثر من مليوني جنيه، كما أنها استولت على أموال عدد آخر من المواطنين، ولكنهم لم يتقدموا ببلاغات، وقدرت الأموال التي استولت عليها بـ 34 مليون جنيه".

وأضاف أن هذه السيدة، أقنعت المواطنين بإيداع أموالهم لديها نظير حصولهم على فوائد مالية كبيرة تصل إلى 15% شهريًّا، وأصدرت النيابة العامة 11 قرارًا بسرعة ضبط وإحضار السيدة المتهمة.

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