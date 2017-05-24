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الجيش البريطاني في طريقه للانتشار قرب البرلمان بعد هجوم مانشستر

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الجيش البريطاني في طريقه للانتشار قرب البرلمان بعد هجوم مانشستر الجيش البريطاني في طريقه للانتشار قرب البرلمان بعد هجوم مانشستر

مصراوي Masrawy

الجيش البريطاني

لندن – (أ ف ب):

تتوجه قوات من الجيش لحماية البرلمان البريطاني بعدما رفعت البريطانية حالة التأهب إلى أقصى درجاتها على خلفية هجوم أسفر عن 22 قتيلا، وفقا لما أفادت الشرطة لمصور من وكالة فرانس برس في الموقع الأربعاء.

وسيحل الجنود محل الشرطة في عدة مواقع رئيسية بناء على خطة أعلنت عنها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بهدف السماح للشرطة مواصلة التحقيق بشأن وجود أوسع تقف خلف هجوم مانشستر الدامي الذي وقع ليل الاثنين.

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