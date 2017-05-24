فينجر: لا أخشى الإقالة.. مستقبل سانشيز بيد آرسنال

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أعرب المدرب الفرنسي، آرسين فينجر، عن ثقته التامة في قدرة أليكسيس سانشيز، باللحاق بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام تشيلسي، يوم السبت المقبل، مؤكدًا على وجود شكوك حول مشاركة شكودران موستافي.

ويعاني سانشيز من إصابة في أوتار الركبة، إلا أن فينجر أكد على تعافيه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، موضحًا في الوقت ذاته ضرورة إجراء فحوصات له قبل تحديد مشاركته في المباراة النهائية من عدمها.

وأضاف فينجر، أنه يثق تماما في ولاء سانشيز لآرسنال ورغبته الكبيرة في القيام بكل شيء من أجل اللحاق بالمباراة، مشيرًا إلى شعور موستافي بالمرض الذي منعه من التدريب وهو ما يقلص من حظوظ مشاركته في النهائي.

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وعن مستقبل سانشيز مع آرسنال، أشار فينجر إلى أن مستقبل اللاعب التشيلي يبقى بيد الإدارة خاصة أنه لا يزال يمتلك عقد ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، مؤكدا اهمية بذل الإدارة مجهودًا كبيرًا في الصيف للاحتفاظ بنجوم الفريق.

وأوضح فينجر، أنه لا يعلم ما إذا كانت المباراة النهائية أمام تشيلسي ستكون الأخيرة له مع آرسنال أم لا، ولكنه يثق بأنها لن تكون الأخيرة له في كرة القدم بشكل عام، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة لن تؤثر على بقاءه من عدمه.

وأكد المدرب الفرنسي على أن لا يخشى الإقالة بسبب نتيجة المباراة، ولكن الأمر الوحيد الذي يهمه هو الفوز بالمباراة خاصة أن الفريق قدم الكثير هذا الموسم ويستحق التتويج باللقب.