البدري يتحدث عن مواجهة «المقاصة».. ويخوض مران الغد على فترتين

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قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن الأهلي أغلق ملف مباراة «القطن» بمجرد العودة من الكاميرون؛ من أجل التركيز في البطولة المحلية ومواجهة «المقاصة» يوم الاثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وأضاف البدري، أن الأهلي لديه أهداف محلية يريد تحقيقها في الدوري، ولابد أن تسير هذه الأهداف بالتوازي مع دوري الأبطال، وأن لكل مرحلة أهدافها، والأهلي حقق أهدافه المرحلية في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا بعد الفوز على القطن، لكن لابد أن يعلم الجميع أن المشوار الإفريقي مازال طويلا، وأن لقاء القطن مجرد مباراة في هذا المشوار.

وشدد البدري على أن هذا المفهوم تم نقله لجميع اللاعبين بمجرد انتهاء مباراة القطن حتى لا نبالغ في الفرحة، وحتى يطوي الجميع صفحة دوري الأبطال؛ من أجل التركيز في مباراة المقاصة وتحقيق أهداف الأهلي المحلية في بطولة الدوري.

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وقرر المدير الفني للأهلي، أن يكون مران الفريق غدا، الخميس على فترتين؛ الأولى صباحية لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء القطن الكاميروني والذي انتهى بفوز الفريق بهدفين لأجايي ومؤمن زكريا،ومسائية للاعبين الذين شاركوا في لقاء القطن.

وكانت بعثة الأهلى قد عادت في الساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من الكاميرون بعد رحلة طيران استغرقت حوالي 6 ساعات.