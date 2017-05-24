الإسكان: إزالة التعديات على 1788 فدانًا بسوهاج.. و1880 ببرج العرب

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صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة مستمرة في الحملات المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات على الأراضي، وذلك بتعاون ومساندة كاملة من المحافظين والقوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة التعديات على 1788 فداناً بمدينة سوهاج الجديدة، و 1880 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، قال المهندس سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية المدينة إنه تم إزالة التعديات الواقعة على 1473 فدانًا بمنطقة التوسعات غرب طريق المطار الجديد داخل منطقة 2800 فدان، كما تم إزالة التعديات الواقعة على 315 فدانًا بمنطقة الغابة الشجرية داخل منطقة 840 فدانًا، بمشاركة القوات المسلحة ومديرية الأمن.

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وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة أن اللجنة المشكلة من إدارات الجهاز المختصة، قامت بالتعاون مع شرطة التعمير، وقوات أمن الإسكندرية، وقسم شرطة برج العرب، بحملة مكبرة على منطقة غرب المدينة بالحى الـ11، والمحور المركزي، والمدينة الطبية، وجزء من الحي السكني الـ13، وتم خلال الحملة تنفيذ 13 قرارًا لإزالة التعديات والإشغالات بإجمالي مساحة 830 فداناً، هذا بخلاف 1050 فدانا أخرى تم استردادها أمس الأول، مؤكدًا أن الحملة مستمرة حتى إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة.

وفي مدينة بدر، أشار المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى أنه تم تنفيذ القرار الوزاري لإزالة التعديات الواقعة من أحد المواطنين على مساحة 3966 م2 الملاصقة لمحطة المياه والمقابلة لطريق الروبيكي، وأمام الطريق الإقليمي بالمدينة، وأسفرت الحملة - التي تمت بالتعاون بين الجهاز والقوات الأمنية والشرطية - عن إزالة كافة الإشغالات الموجودة بقطعة الأرض، واستردادها لحوزة جهاز المدينة.