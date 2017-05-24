محافظ الإسماعيلية تستعيد 14 ألف و500 فدان من أراضي الدولة

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استعادة واسترداد أراضي للدولة بمساحة تقدر بحوالي 14 ألف و500 فدان على مدار 7 أيام متواصلة من تنفيذ "حملات إزالة التعديات" بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأضاف طاهر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن تتضمن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضي الدولة وتنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة ملف استرداد أراضي الدولة اليومي برئاسة محافظ الاسماعيلية وحضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ومساعده اللواء محمد أبوالدهب ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمقدم محمد فاروق المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من ممثلي القوات المسلحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمديريات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ومياه الشرب والصرف الصحى والثروة السمكية والأوقاف.