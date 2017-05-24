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قوات إسرائيلية تعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى

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قوات إسرائيلية تعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى قوات إسرائيلية تعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى

مصراوي Masrawy

المسجد الأقصى

القاهرة - (د ب أ):

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية اعتقلت اليوم الأربعاء ثلاثة من حراس المسجد الأقصى.

وأضافت أن أربعة حراس آخرين أصيبوا "بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال الخاصة أثناء قيامهم بعملهم في ساحات المسجد".

ونقلت عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني القول إن "قوات الاحتلال الخاصة اعتدت على مجموعة من حراس المسجد الأقصى عند باب السلسلة، بعد اعتراضهم على استفزازات المستوطنين المقتحمين للمسجد".

وقال :"ما جرى في المسجد الأقصى اليوم من خلال الاعتداء على حراسه واعتقالهم واقتحامه من قبل 708 مستوطنين خلال فترة الاقتحامات الصباحية هو أمر مبيت وتصعيد مبرمج وممنهج من قبل سلطات الاحتلال، ومحاولة لبسط السيادة عليه بقوة السلاح"، معتبرا أن إسرائيل "تستقبل شهر رمضان باستفزاز واضح."

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مصراوي Masrawy

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