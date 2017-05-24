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سموحة يسعى لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بالكونفيدرالية

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سموحة يسعى لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بالكونفيدرالية سموحة يسعى لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بالكونفيدرالية

التحرير

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يستضيف نادي سموحة، نظيره ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، بستاد برج العرب، بقيادة الحكم المالي ماحامادو كيتا، لحساب الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، لتسجيل فوزه الأول في دور المجموعات بعد التعثر فى الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي، الذى خسر أمامه الفريق السكندري بهدف نظيف في المواجهة التي أُقيمت على ملعب بطل زامبيا الأسبوع الماضي.

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ويتذيل سموحة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط، وأيضًا هلال الأبيض السوداني بلا نقاط، في المقابل يتصدر المجموعة زيسكو يونايتد الزامبي بثلاث نقاط، فيما يأتي ثانيًا ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي بثلاث نقاط أيضًا.

وفي إطار مباريات المجموعة ذاتها يحتضن ملعب الأبيض، مواجهة هلال الأبيض أمام زيسكو يونايتد، بقيادة الحكم صادق السالمي، في تمام الساعة الـ8 مساءً.

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التحرير

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